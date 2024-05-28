“Türk Mutfağı Haftası” çerçevesinde BRT’de Ege Mutfağı’ndan lezzetler sunuldu

2022’den bu yana Türk Mutfağı her yıl Türkiye Cumhuriyeti’nde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin dış temsilcilikleri işbirliğinde “Türk Mutfağı Haftası”nda düzenlenen etkinliklerle tanıtılıyor.
Türk Mutfağı Haftası kapsamında yurt dışında gerçekleştirilen etkinliklerde bu yıl tarih, kültür ve doğanın bir buluşması olan Ege Mutfağı ve Ege lezzetleri ön plana çıkartıldı.
Türk Mutfağı Haftası kapsamında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda (BRTK) da 'Türk Mutfağı Haftası Özel Programı' yayınlandı.
Ünlü Şef Selim Yeşilpınar Türk mutfağının en popüler yemeklerinden olan sebzeli musakka ve mücver tariflerini BRTK stüdyolarında hazırlayarak izleyicilerle paylaştı.
Programda TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'nın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde hazırlanıp yayınlanan ' Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' isimli kitabın tanıtımı da yapıldı.
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