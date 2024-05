Fatoş'la Kitap Dünyası

Okumak bir empati alıştırmasıdır; bir süreliğine başka birinin yerine geçme egzersizi. Malorie Blackman

Denizler Ötesinde Tarajar - Havva Tekin

Dünya Burada Bitsin- Emel Kaya

Üşümüş Kuşlar - Neşe Yaşın

Ahşap Evin Esrarı - Havva Tekin

Kulüp - Kıbrısta Jön Türk Hareketi Kardeş Ocağı - Sibel Siber

Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Düşünce Gücüyle Tedavi - Louise L. Hay

İktidar (Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası) - Robert Greene

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

İçsel Mühendislik - Bir Yoginin Mutluluk Rehberi

"Ona gittiğimde hissettiğim tek duygu yabancılıktı, bana geldiğinde hissettirdiği tek duygu yalnızlık oldu."

Çok güldüm, çok güldü ve hayatımda ilk kez o gece, gülmekten çenemin ağrıdığını hissettim. '

Kimse sana gerçek kendini sunmaz ve böylelikle sen de hayatin boyunca kimseyi gerçek anlamda tanıyamazsın, sadece tanıdığını sanarsın.

Benim şehrimde deniz bile yokken onun gözlerinde kocaman bir okyanus var.

Kendinizden başka hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Artık bunu anlamalı ve kendi ışığınızın farkına varmalısınız. İçinizdeki güç kurtaracak sizi, bir başkası değil.

Kimse, hiçbir sebebi yokken aniden, isteyerek veyahut bilerek delirmez ; bu yalnızca ötekilerin varlığıyla gerçekleşir. İnsanı delirten, bir başka insandır

Zamanın unuttuklarından biri de benim.

Maskelerin birer birer düşüşünü seyrettim.Sevgilimin,arkadaşlarımın ve bilakis babamın beni sahte bir dünyaya hapsettiğini anladım.Ve korktum.Ve kaçmak istedim.Ve ağlama hissi tüm vücudumu sardığında,arkamı dönerek oradan koşarak uzaklaştım.

"Zorbalığa karşı sessiz kalırsan zorbadan ne farkın kalır .?"

Bana baktığında ne kadar acı çektiğimi göremeyen birinin hayatımda yeri olmamalı.

Söylesene.İnsanın asıl aşık olduğu,karşısında özgürce çıplak kalabileceği kişi değil midir?,Oflaz,ruhumu bütün çıplaklığıyla gören tek kişiydi ve ne yazık ki bu gerçekle ne yapacağımı bilmiyordum.

"İyi miyim gerçekten?" diye sordum.



HAFTANIN YAZARI : FRANZ KAFKA

Yurdunu özledin mi Tarajar? Sahi gerçek yurdun neredeydi senin? Denizler ötesinde miydi yoksa çok daha uzaklarda mıydı?”Okyanusa açılan bir gemiye bindiğinde başına neler geleceğinden, neler yaşayacağından habersizdi.Dikkati, merakı ve cesareti onu çılgın bir maceraya sürüklemese asla gerçekleri öğrenemeyecekti!Büyükbabasının peşine takılıp gerçeğin izini sürdü. Aklına bile gelmeyecek olaylar yaşadı ve olağanüstü bilgilere ulaştı. Her yeni bilgi onu bambaşka dünyalara taşıdı. İnanılmaz olanın gerçek de olabileceğini öğrendi. Ve cesaretle o muhteşem gizemlerin kapısını araladı...Denizler Ötesinde Tarajar romanı bize yaşamın içinde yol alırken hiç farkında olmadığımız gizemlerin yanı başımızda durduğunu, belki de onlarla birlikte yol aldığımızı fısıldıyor…Yaşamları boyunca güvenli limanlarından ayrılmayanlar asla anlatacak özel bir yaşam öyküsüne sahip olamazlar… Kendi limanlarını yeni limanları keşfetmek için terk edebilenlere yaşam, sevgi ve bağlılıkla örülmüş gerçek dostlukları da armağan eder ve bu şans demektir…Düşündüğünüz her şeyin, yaşayacağınız her şeyin belirleyicisi olduğunu hiç düşündünüz mü?Louise Hay "Düşünce Gücüyle Tedavi" adı altında kaleme aldığı kitabında bu düşünceden yola çıkarak yepyeni bir dünyanın kapılarını açıyor. Bu öyle bir dünya ki sevginin ve özgüvenin temelleri üzerine kuruldu. Ve sevgiyle özgüvenin başaramayacağı hiçbir şey yok.Kitabı okumaya başladığınız anda, gerçekten bir şeylerin değişmesi gerektiğini fark ediyor ve olumlu bir değişim içine girdiğinizi hissediyorsunuz. Bu bir tür düşünce tedavisidir. İyi, olumlu ve gerçek... Bugüne kadar başınıza gelen tüm olumsuzlukların ve hastalıkların, kendi kendinize ürettiğiniz olumsuz düşüncelerden kaynaklandığını söylüyor Hay. Bundan sonra yaşayacaklarınızın sizi memnun etmesini mi istiyorsunuz?Bu kitabı okuyarak bir başlangıç yapabilirsiniz. Kendinizi bu dünyaya çile çekmeye ve mutsuz olmaya gelmiş bir zavallı insancık olarak değil; seven, sevilen ve mutlu olmaya layık bir canlı olduğunuz için gönderilmiş bir pozitif enerji olarak düşünün.Kitap, küçücük bir sivilceden, kansere kadar birçok hastalığın nedenlerinin psikolojik olumsuzluklardan kaynaklandığını satır satır anlatıyor. Hangi hastalık için, hangi olumlu öneriyi düşüncelerinizin besini olarak kullanacağınızı da söylüyor."İyisin," diyerek gerçeği söylemiş oldu."İyi misin gerçekten?""İyiyim," diyerek yalan söylemiş oldu.Franz Kafka, 3 Temmuz 1883 tarihinde Prag'da dünyaya geldi.Kafka, 1901 senesinde lise mezuniyetinin ardından notları yüksek olduğu için ailesinden bir ödül kazandı. Bu ödül,veseyahati idi. Seyahat dönüşü'nde okumaya başladı. 1906 senesinde buradan da mezun olduktan sonra kimyaya ilgi sardı. Kimyaya olan ilgisi çabuk dağılan Kafka, bir süre sonra da hukuk alanında kendini geliştirmek istedi.Zorlu bir çocukluk dönemi geçiren Kafka, öğrencilik hayatının sonuna dek babasının baskısı altında yaşadı. Gençlik döneminde babasından korktuğu söylenemese de, babasından nefret ettiği söylenebilir. Eserlerindeki baba figürleri, her zaman despot, baskıcı, her şeye gücünü yetiren biri olarak tasvir edilir. Kafka'nın en klasik eserlerinden biri olan "" kitabındaki baba karakteri, buna en güzel örneklerden biridir.Yaşadığı dönemde verdiği eserleri büyük ilgi gören Kafka'nın ölümünden sonra da eserleri yayınlanmaya devam etmiştir.1917 senesinde ağzından kan geldikten sonra hasta olduğundan şüphelenip doktora giden Kafka'ya akciğer kanseri teşhisi konur. 1918 senesinin sonlarında İspanyol gribine yakalanır ve iyiden iyiye acı çekmeye başlar. Artan ağrılar, ünlü yazarı git gide hayattan koparır.Ağrılı, acılı, sıkıntılı yılların ardından ünlü yazar Franz Kafka, 3 Haziran 1924 tarihinde Klosterneuburg’da, 40 yaşında hayata gözlerini yumdu.1933-45 yılları arasında Kafka da tıpkı diğer bütün Yahudi yazarlar gibi yasaklanan yazarlar arasındaydı. Hatta Kafka, Nazi döneminde yasaklanan yazarların başında geliyordu. Eserleri yakılacak kitaplar listesinin en başındaydı.