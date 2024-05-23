Mesajınız var

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Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
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Sn. Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ülkede olmaması nedeniyle yine Cumhurbaşkanlığı mevkii  vekaleten sizde.  Herhalde Cumhurbaşkanlığı makamında sayın Tatar’dan çok siz kaldınız. Zira Tatar’ın yurt dışı gezileri hiç bitmiyor…
 
Sn. Dursun Oğuz, Cumhuriyet Meclisi’nden geçen yeni Taşınmaz Mal Yasası ilerleyen günlerde sıkıntı yaratacak diye söylemler var. Özellikle de parası yatırılan ancak devri yapılmamış taşınmaz mallar konusu sıkıntılı…
 
Sn. Fikri Ataoğlu, başınız sağolsun. Amca oğlunuz Yunus Ataoğlu’nun zamansız vefatı sizi de üzmüş olsa gerek. Allahtan rahmet, sizlere de sabırlar diliyoruz…
 
Sn. Kasım Kuni, Hayvancılar Birliği üyelerinin yaptığı eylemlerde yapılan zararlarla ilgili olarak kamu malına zarar vermekten dolayı herhalde birçok üreticiye dava açılacak. Zira geçmişte bu şekilde yaşanan olaylarda kabak yine üreticilerin başına patlamıştı…
 
Sn. Akay Aşina, K.Kaymaklı Spor Kulübü eski başkanı olarak takımınızın 49 yıl sonra süper ligden düşmesi herhalde sizin de moralinizi bozmuştur. Bu arada kulüp yönetiminde yaşanan istifaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
 
Sn. Halil Kasım, Geçitkale Belediyesi olarak önümüzdeki iki hafta sonu iki büyük etkinlik yaparak bölge halkının ürettiklerini pazarlamasına yardımcı olacakmışsınız. Kolay gelsin…
 
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