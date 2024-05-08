Mesajınız var

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20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
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Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
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Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
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Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
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Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
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Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
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Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
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Sn. Ersin Tatar, bir vatandaşımız soruyor, yapımı devam eden Külliye içerisine acaba timsah havuzu da yaptıracak mısınız? Zira Gambiya’daki gibi gelecek olan misafirlerin timsahı kuyruğundan tutup poz verebilmeleri gerekiyormuş. Bizden iletmesi…
 
Sn. Ünal Üstel, geçtiğimiz yıl açıkladığınız sosyal konut projeleri ile ilgili ses seda yok. Neredeyse 1 yıl geçmesine karşın bu projeler ile ilgili çıt çıkmaması vatandaşın merakına gitmiş…
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, dünya piyasalarında 15 gün öncesine göre petrol fiyatları gerilemiş durumda. Döviz kurları ise yerinde sayıyor. Acaba bir indirim olma ihtimali var mı?
 
Sn. Erhan Arıklı, kurultay sıkıntınız da bittiğine göre artık ülkemizin yol demeye bin şahit isteyen anayollarını yenilemeye odaklanacaksınız herhalde. Özellikle de Yonca Kavşağı – İskele anayolu artık bir çift şerit yol olması lazım…
 
Sn. Hasan Sertoğlu, süper lig play-out hattında yaşanan olaylar spor kamuoyunda gündem oldu. Özellikle Yenicami’nin bir yıllık emeklerinin kendilerinin hiç suçu olmamasına karşı güme gitmesi tepki topladı…
 
Sn. Ali Çomunoğlu, Türkiye’de tuttuğunuz takımınız Fenerbahçe’nin lider Galatasaray’ın 6 puan geriye düşmesi sonrasında herhalde şampiyonluk umutlarınız tükenmiştir. Allah size sabır versin…
 
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