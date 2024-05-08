Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, bir vatandaşımız soruyor, yapımı devam eden Külliye içerisine acaba timsah havuzu da yaptıracak mısınız? Zira Gambiya’daki gibi gelecek olan misafirlerin timsahı kuyruğundan tutup poz verebilmeleri gerekiyormuş. Bizden iletmesi…



Sn. Ünal Üstel, geçtiğimiz yıl açıkladığınız sosyal konut projeleri ile ilgili ses seda yok. Neredeyse 1 yıl geçmesine karşın bu projeler ile ilgili çıt çıkmaması vatandaşın merakına gitmiş…



Sn. Olgun Amcaoğlu, dünya piyasalarında 15 gün öncesine göre petrol fiyatları gerilemiş durumda. Döviz kurları ise yerinde sayıyor. Acaba bir indirim olma ihtimali var mı?



Sn. Erhan Arıklı, kurultay sıkıntınız da bittiğine göre artık ülkemizin yol demeye bin şahit isteyen anayollarını yenilemeye odaklanacaksınız herhalde. Özellikle de Yonca Kavşağı – İskele anayolu artık bir çift şerit yol olması lazım…



Sn. Hasan Sertoğlu, süper lig play-out hattında yaşanan olaylar spor kamuoyunda gündem oldu. Özellikle Yenicami’nin bir yıllık emeklerinin kendilerinin hiç suçu olmamasına karşı güme gitmesi tepki topladı…



Sn. Ali Çomunoğlu, Türkiye’de tuttuğunuz takımınız Fenerbahçe’nin lider Galatasaray’ın 6 puan geriye düşmesi sonrasında herhalde şampiyonluk umutlarınız tükenmiştir. Allah size sabır versin…

