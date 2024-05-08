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Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) 1. Yürütme Kurulu toplantısı, dün yapıldı.

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Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı
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KTBB’den verilen bilgiye göre, K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki toplantı yaklaşık üç saat sürdü.
Toplantıda, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Değirmenlik- Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, K. T. Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş, Mali İşler Sorumlusu Emine Haydaroğulları, İdari Memur Nazan Özlatif ve Birlik Avukatı Müjgan Irkad da hazır bulundu.
Toplantıda yol süpürme araçlarının toplu olarak alımı, devlet katkı payının artırılması, emlak vergilerinin güncellenmesi, ortak araç parkının günlük ücretlerinin revize edilmesi ile belediyelerin Almanya’da düzenlenecek olan uluslararası fuara katılımını içeren beş gündem maddesi görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.
 
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