Yazar Emel Kaya’nın “Dünya Burada Bitsin” kitabının söyleşi ve imza günü cuma günü yapılıyor.

Işık Kitabevi’nde saat 19.00’da düzenlenecek etkinliğin moderatörlüğünü Salamis Ayşegül Şentuğ Tuğyan yapacak.

