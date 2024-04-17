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Emel Kaya’nın “Dünya Burada Bitsin” kitabının söyleşi ve imza günü cuma günü

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Emel Kaya’nın “Dünya Burada Bitsin” kitabının söyleşi ve imza günü cuma günü
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Yazar Emel Kaya’nın “Dünya Burada Bitsin” kitabının söyleşi ve imza günü cuma günü yapılıyor.
Işık Kitabevi’nde  saat 19.00’da düzenlenecek etkinliğin moderatörlüğünü  Salamis Ayşegül Şentuğ Tuğyan yapacak.
 
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