Lefkoşa Arasta Lions Kulübü, KKTC Lions ailesine katıldı

Lefkoşa Arasta Lions Kulübü, uluslararası hizmet ağı Uluslararası Lions Kulübüne katıldı.

Lefkoşa Arasta Lions Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Arasta Lions Kulübü’nün Lion Süreyya Gürses ve Lion Özlem Odabaşı rehberliğinde ve Kuzey Kıbrıs Lions Bölgesi Genel Yönetmeni Fikret Şendil’in katkılarıyla kurulduğu kaydedildi.

Lefkoşa Arasta Lions Kulübünün, yerel toplumun ihtiyaçlarına odaklanarak, Kıbrıs'ın birçok kesimine dokunacak çeşitli hizmet projeleri planlamakta olduğu kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kulüp, Lions Kulüpleri'nin temel değerlerini benimseyerek, insanlığa hizmet etme misyonunu KKTC'nin her köşesine taşımayı hedeflemektedir. Bu yeni kulübün kuruluşu, Lions ailesi için önemli bir kilometre taşıdır. Lefkoşa Arasta Lions Kulübü, Lions Kulüpleri'nin uzun vadeli ve sürdürülebilir hizmet geleneğini KKTC'de güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olacaktır. Dr. Murat Önal'ın liderliğindeki bu girişim, Kıbrıs'taki topluma katkı sağlamak için bir fırsat sunmaktadır.

Lions Kulüpleri'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde daha da genişlemesi, bölgedeki ihtiyaçlara cevap verme kapasitesini artıracak ve toplumun refahı için daha fazla katkı sağlayacaktır. Lefkoşa Arasta Lions Kulübü, bu hedeflere ulaşmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ve Lions ailesinin bir parçası olarak, daha güçlü bir toplum için çalışmaya devam edecektir.”