Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüşmeniz sonrasında bayan Holguin görüşmenin ‘Çok iyi’ geçtiğini söyledi. Sizce nasıl bir görüşme oldu?



Sn. Olgun Amcaoğlu, bakıyoruz da geçirmiş olduğunuz bisiklet kazası sonrası halen sol kolunuzu kullanamıyorsunuz. Anlaşılan çok kötü zedelemişsiniz.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, ön izin verilen ancak aktif olmayan tüm üniversitelerin izinlerinin iptal edileceğini açıkladınız. Şu anda bu durumda olan kaç üniversite bulunuyor acaba?



Sn. Erhan Arıklı, ülkede mantar gibi her gün çıkan otomobil galerileriyle ilgili bir denetim başlatılsa fena olmayacak. Zira nereye baksak bir galeri görüyoruz. Bu galerilere konulan araçların parası nereden geliyor acaba diye sormak lazım…



Sn. Hasan Sertoğlu, geçtiğimiz hafta sonu Süper Lig’de oynanan maçlarda adeta hakemler maçları katletmiş diye konuşmalar var. Bu konuda Futbol Federasyonu başkanı olarak hakemleri bundan sonraki süreç için daha dikkatli olmaları konusunda uyarmanızda fayda var…



Sn. Mehmet Nizam, Mesarya bölgesindeki çiftçiler ocak ayındaki yağmurlarla umutlanırken, şubat ayı ve mart ayının bugüne kadar olan bölümünde yağan az yağmurlar nedeniyle umutlarını yitirmişler. Sizce kuraklık için artık gidilecek köyün minareleri göründü mü?

