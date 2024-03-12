Greko Burnu’na 24 saat içinde 3 tekneyle 116 sığınmacı...

Greko Burnu'na son 24 saat içinde, 116 sığınmacı taşıyan 3 tekne geldiği bildirildi.
Alithia gazetesi, sığınmacıların bulunduğu teknelerin Ayia Napa marinasına çekildiğini ve 3 teknenin daha şu an için açık denizde olduğunu yazdı.
Gazete, Liman ve Deniz Polisi’ne ait radarların dün öğle saatlerinde 6 tekne tespit ettiğini; ilk teknenin 13.10’da, diğer ikisinin de 14.20 ve 15.30’da radara girdiğini ve Greko Burnu yakınlarında açık denizde bulunan diğer 3 tekne için de polisin gereken hazırlığı yaptığını kaydetti.
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