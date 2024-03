Cumhurbaşkanı Tatar vurguladı: “Güçlü kadın, güçlü toplum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” dolayısıyla mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yazılı mesajında “Güçlü kadın, güçlü toplum” vurgusu yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler, kadının yaşamımızdaki rolü ve önemimin vurgulanması, kadın sorunlarına dikkat çekilmesi amacıyla 1977 yılında, 8 Mart'ı Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilan etmiştir.

Dünyada ve ülkemizde kadının hayatımızdaki rolü her geçen yıl artmakta, kadın sorunlarına çözüm bulma çabaları hız kazanmaktadır. Kadınlar, toplumsal ve ekonomik yaşamın ayrılmaz parçası, toplumun en küçük birimini oluşturan ailenin temel unsurudur. Yeni nesillerin yetişmesinde kadınlarımızın annelik vasfı ile üstlendikleri sorumluluk, geleceğimizin inşasında onların ne kadar hayati öneme sahip olduklarını göstermektedir.

‘Güçlü kadın, güçlü toplum’ şiarı ile, temel hak ve özgürlükler açısından kadın ve erkek arasında herhangi bir ayrımcılığın söz konusu olmadığı, kadınlarımızın eğitimden iş hayatına, siyasetten toplumun her alanına söz sahibi olması için devletin tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte sivil toplum örgütlerinin ortaya koyacağı çalışmalar çok önemlidir. Yapılması gereken, her yıl, geçmiş yılın muhasebesi yapılarak biraz daha ileri gidilmesi için tedbirler alınmasıdır.

Kıbrıs Türk kadını gerek varoluş ve özgürlük mücadelemiz ile devlet kurma sürecimizde gerekse sıfır noktasından belirli bir kalkınmışlık düzeyine erişilmesi için yapılan ekonomik hamlelerde çok değerli katkılar sağlamıştır.

En büyük sorunumuz bir anne, bir eş, bir hayat arkadaşı olan kadına yönelik şiddet ve istismardır. Kadına yönelik şiddet ve istismar asla kabul edilemez. Çağdaş insan için kadına yönelik şiddet ve istismar büyük bir ayıptır. Devletler, hükümetler ve toplumlar bu ayıbın giderilmesi üzerinde önemle durmalıdır. Devletin ilgili tüm kuruluşları ile sivil toplum örgütleri çalışmalarını daha da artırarak, etkinleştirerek yaşanan sıkıntıların geride kalmasını başarmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemiz kadınları ile tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü bir kez daha kutlarken, acıların ve savaşların son bulacağı, sevgi, refah ve barış dolu yarınlar dilerim.”