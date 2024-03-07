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Düzeltme

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Düzeltme
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Gazetemizde bugün “Aranan zanlı yurt dışına kaçtı” başlığıyla yayımlanan haberde KSTBU’da yüksek fatura kesen isimlerden olduğu yazılam isminin baş harfleri T. Ö. olan kişiye bir devlet yetkilisi tarafından tutuklanacağı yönünde önceden bilgi sızdırıldığı ve söz konusu kişinin yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti.
Söz konusu iddianın doğru olmadığı, T.Ö’nün ülkede bulunduğu ve arananlar listesinde yer almadığı öğrenildi.
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