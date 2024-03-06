Mesajınız var

Sn. Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı’nda üst mevkide görev yapan bir kişi geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’da yaşanan büyük bir kavgaya karıştığı için günler sonra tutuklanmış. Acaba bu konuda siz ne yapacaksınız merakla bekliyoruz…



Sn. Özdemir Berova, maaşlara hayat pahalılığı yansıtılması ile ilgili tüzükte değişiklik yapılarak 4 ayda bir maaşlara hayat pahalılığı yansıtılması maliyeyi umarız çok etkilemez. Zira daha 2 ay olmadan yüzde 9’a yakın bir hayat pahalılığı oldu bile….



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, özel sektöre istihdam desteği verilmesi konusundaki çalışma ne durumda? Bu arada basın sektörüne sigorta ve ihtiyat sandığı desteği konusunda aylardır ödeme bekleyen kuruluşlar varmış bizden iletmesi…



Sn. Erhan Arıklı, Hava Trafik Kontrölörleri Sendikası’nın geçtiğimiz akşam yaptığı şok greve konu iddiaları doğruysa tehlike büuük. Bu konuda hükümet olarak havalimanı işletmecisine neden yaptırım uygulanmıyor?



Sn. Tufan Erhürman, 2024 yılının erken seçim yılı olacağını ifade ediyorsunuz. Ancak bunun olması için sert bir muhalefet yapılması gerekiyor. Şu an için bunu göremiyoruz…



Sn. Hayri Orçan, geçtiğimiz Pazar günü Tatlısu’da yapılması planlanan Ot – Kültür Festivali hava koşulları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelenmiş. Acaba yeni tarih belirlendi mi?



