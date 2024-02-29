İzcan Nurluöz anısına futbol turnuvası düzenleniyor

Mağusa Türk Gücü Akademisi, depremde hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerden biri olan İzcan Nurluöz anısına futbol turnuvası düzenliyor.

1. İzcan Nurluöz Anı Turnuvası 3 Mart Pazar günü 09.00'da başlayacak.

Her-Tür Elektronik & Mobilya sponsorluğunda Mağusa Türk Gücü Akademisi’nin düzenleyeceği 1'inci İzcan Nurluöz Anı Turnuvası, dört farklı yaş kategorisinde Canbulat Stadı'nda yapılacak.

Turnuvaya Çetinkaya, Cihangir, İskele Trabzon ve Yeniboğaziçi takımları katılacak.

Turnuvada 2011 grubu, 2013 grubu, 2014 grubu ve 2015-16 yaş grubunda müsabakalar düzenlenecek.

Adıyaman depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler arasında yer alan İzcan Nurluöz, MTG alt yapısında futbol oynaması yanında, sıkı bir MTG taraftarıydı.

