Canbulat Müzesi’nde yarın etkinlik düzenlenecek

Gazimağusa Canbulat Müzesi’nde yarın sabah etkinlik düzenlenecek.
Karpaz Dostları Derneği, Toplumsal Varoluş Derneği ve Her Daim Doğa Dostları tarafından düzenlenecek etkinlik 08.00’de başlayacak.
Tarihi ve turistik değerlerin tanıtılması etkinlikleri çerçevesinde öğretmen ve rehber Zühal Mustafaoğulları, Canbulat Müzesi hakkında sunum yapacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.