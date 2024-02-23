Canbulat Müzesi’nde yarın etkinlik düzenlenecek

Gazimağusa Canbulat Müzesi’nde yarın sabah etkinlik düzenlenecek.

Gazimağusa Canbulat Müzesi’nde yarın sabah etkinlik düzenlenecek.



Karpaz Dostları Derneği, Toplumsal Varoluş Derneği ve Her Daim Doğa Dostları tarafından düzenlenecek etkinlik 08.00’de başlayacak.

Tarihi ve turistik değerlerin tanıtılması etkinlikleri çerçevesinde öğretmen ve rehber Zühal Mustafaoğulları, Canbulat Müzesi hakkında sunum yapacak.

