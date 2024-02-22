Mesajınız var

Sn. Zorlu Töre, hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan ülkede yokken ülkenin başı olmak nasıl bir duygu? Bu arada Cumhurbaşkanı Tatar gibi siz de hiç Cumhurbaşkanlığı makamında oturmuyormuşsunuz. Acaba sebebi nedir?



Sn. Olgun Amcaoğlu, Kocaeli’ne yaptığınız ziyarette sanayicilere ülkemize gelerek yatırım yapmanın zamanı olduğunu aktardınız. Ancak ülkemizde navlun maliyetlerinin bu kadar yüksek olması sanayiciyi pek cezbetmiyordur.



Sn. Hüseyin Çavuş, Tarım Bakanlığı olarak dalında kalacak narenciye ürünleri için narenciyecilerin tazmin edileceğini söylediniz. Keşke tazmin etmek yerine ihracat yollarını açsaydınız.



Sn. Fehmi Oktay, bugün yağmur olasılığı görüyor musunuz? Zira dün pek olasılık olmamasına karşın Karpaz bölgesinde oldukça güzel yağış olmuş. Bu beklenmedik yağışların sebebi nedir?



Sn. Süleyman Uluçay, Mağusa Belediyesi olarak her geçen gün alt yapı sorunlarını birer birer çözerek halkın rahat bir yaşam sürdürmesi için personelinizle canla başla çalışıyormuşsunuz. Allah kolaylık versin.



Sn. Hasan Ecer, takımınız Galatasaray bugün Sparta Prag takımıyla oynayacağı maçı kaybetmemesi durumunda son 16 turuna yükselecek. Sizce bunu başaracak mı dersiniz?



