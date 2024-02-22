banner913
banner932
En fazla yağış Kantara’da kaydedildi
En fazla yağış Kantara’da kaydedildi
17 0
KTSO üyeleri Dubai’de
KTSO üyeleri Dubai’de
13 0
 
LTB'de sistem yenilemesinden dolayı bazı işlemler yapılamayacak
LTB'de sistem yenilemesinden dolayı bazı işlemler yapılamayacak
9 0
YDÜ’nün KKTC Öğrenci Yerleştirme Sınavı 25 Mayıs’ta
YDÜ’nün KKTC Öğrenci Yerleştirme Sınavı 25 Mayıs’ta
27 0
Sterlin 40’a dayanıyor
Sterlin 40’a dayanıyor
101 0
"KAAN ile ülkemiz dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak"
26 0
Sahte diploma alan milletvekili kim?
Sahte diploma alan milletvekili kim?
57 0
banner1012

UBP Milletvekili Küçük: “Kaan milli ve planlı eğitimin başarısıdır”

banner974
UBP Milletvekili Küçük: “Kaan milli ve planlı eğitimin başarısıdır”
banner971
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük,” Türk mühendislerin başarısı olarak bizleri gururlandıran milli muharip uçağı Kaan’ın ilk uçuşu ile onur duyduk” dedi.
 
Küçük, Türkiye’nin ürettiği milli muharip uçağı Kaan’ın, ilk uçuşunu başarıyla tamamlaması nedeniyle tebrik mesaj yayımladı. Sadece sanayide ve ekonomide yerlileşmenin yeterli olmadığını belirten Küçük, planlı milli eğitimle yetişecek gençlerin yeni ufuklar açacağı inancını ifade etti.
 
Küçük, mesajında şu ifadelere yer verdi:
 
“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin milli ve yerli imkânlarla ürettiği milli muharip uçağı Kaan’ın gökyüzü ile buluşması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Türk savunma sanayisine yapılan yatırımların meyvelerini vermesi Türkiye’yi bölgesel güç olmaktan çıkarıp küresel seviyeye getireceğinden  eminiz. Kaan’ın 5. nesil savaş uçağı olarak birçok özelliği  taşıması hem Anavatan Türkiye’nin hem de KKTC’nin hava savunmasında önemli bir güç oluşturacaktır.


Bu vesileyle Kaan'ın gökyüzü ile buluşmasında emeği geçen başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm katkı koyanlara teşekkürlerimi iletirim.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.