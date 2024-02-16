Acapulco, Melek Mosso'yla coşacak

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından müzisyen ve söz yazarı Melek Mosso Acapulco Hotel’de sevenleriyle buluşacak.

Acapulca Resort Convetion Spa & Casino, Türkiye’nin en iyi sanatçılarını adamıza getirmeye devam ederken 24 Şubat Cumartesi gecesi Acapulco Casino’da muhteşem sesi ile Melek Mosso sahne alacak.

Müzik öğretmeni ve beste yazarı olarak birçok alanda ödülü bulunan Mosso, "Vursalar Ölemem" “Kedi” “Bu iş Bitmiş” ve son olarak Mesele Belli isimli şarkılarıyla adından söz ettiren bir sanatçı.

