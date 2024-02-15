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Akaryakıta okkalı zam

Akaryakıta zam geldi.

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Akaryakıta okkalı zam
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95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 32.21 TL’den 33.95 TL’ye; 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 32.77 TL’den 34.51 TL’ye, Eurodizelin ve gazyağının litresi de 31.95 TL’den 33.95 TL’ye yükseldi.
Kurşunsuz benzinlerde litren başına 1.74 TL, Eurodizel ve gazyağında litre başına 2 TL artışlı yeni rakamlar bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
Akaryakıt fiyatları en son 1 Şubat’ta düzenlenmişti.
 
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