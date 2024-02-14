Meclis Başkanı Töre, Türk müziğinde sanatçıların onur gecesine katıldı

Meclisten verilen bilgiye göre, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi organizasyonunda Bahar Esintileri Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlik Lefkoşa Merit Otelde yapıldı.
Gecede, sanatçılar Arif Edizer, Aytaç Çağın, Neptün Üner, Özkan Pastırmacıoğlu ve Turgay Salim’e onur ödülleri verildi.
Etkinlikte, TRT Ankara Radyosu emekli ses sanatçısı Ayşe Taş, onur konuğu olarak yer aldı.
Başkan Töre, burada yaptığı konuşmada, birbirinden değerli sanatçılar ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek onlara yaşarken bu değeri göstermenin önemine değindi.
Kültür Dairesi başta olmak üzere etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenleri kutlayan Başkan Töre, onur ödülü alan sanatçıların her birinin Kıbrıs Türkünün bir değeri olduğunu vurguladı.
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