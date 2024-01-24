Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi imza töreninde yaptığınız konuşmada KKTC sahillerinin daha güvenli olacağını söylediniz. Ancak ülkemize kaçak yollarla gelen mültecilerin önüne geçmek biraz zor olacak.





Sn. Özdemir Berova, Maliye’nin KKTC Merkez Bankası’ndan pandemi dönemine ait kullandırılan kredilerle ilgili protokol yaparak borçlarını ödemek için adım atması Maliye’nin kasasının dolu olduğunu gösteriyor.





Sn. Hakan Dinçyürek, 2024 yılı için sağlık alanında yapılması planlanan yeni yatırımların başında herhalde Lefkoşa bölgesine yeni bir hastane olacak. Ancak halen daha bir adım atılmamış gibi.





Sn. Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi’nin yönetmeye başladığınız günden bu yana yaklaşık 100 milyon TL’lik borç kapatmanız, belediyenin tahsilat yapabildiğini gösteriyor. Allah kolaylık versin.





Sn. Raif İlker Buran, Meteoroloji Dairesi müdürlüğü görevinden alınmanız sonrasında müşavirlik görevinizi herhalde artık Meriç’teki hayan çiftliğinizde geçiriyorsunuzdur.





Sn. Hasan Ecer, takımınız Galatasaray’ın zorlu Trabzonspor deplasmanından farklı galibiyetle dönmesi sonrasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yle puanları eşitlemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şampiyonluk yolunu açan bir galibiyet mi dersiniz?

