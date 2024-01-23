Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, bakanlıkların yasalarını güncellemek için harekete geçilmesi çok yerinde bir adım. Ama yapılacak güncelleme inşallah kamu yararına olur.





Sn. Erhan Arıklı, Meclis’te yaptığınız konuşmada bugüne kadar 20 bin civarında T izni verildiğini açıkladınız. Acaba bu 20 bin T izni sahibinin bu T izinlerini nasıl kullandığı konusunda bir sorgulama yapıldı mı? Yoksa partizanca verildiği için gerek bile görülmedi?





Sn. Fikri Ataoğlu, Bakanlığınıza bağlı Koop Süt fiyatlarında önce 10 TL zam yapılması şimdi ise 5 TL indirime gidilmesi kafaları karıştırdı. Ama yine de 5 TL indirim vatandaş için önemli bir rakam.



Sn. Katip Demir, bölge muhtarlarının sizden talep ettikleri bazı şeyleri para yok gerekçesi ile geri çevirmeniz muhtarları kızdırıyormuş. Yeniboğaziçi Belediyesi’nin bölge olarak hızla gelişen bir bölge olmasına karşın kasasında parası olmaması düşündürücü.



Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak Türkmenköy-Dörtyol arasındaki anayolda tehlike arz eden yol kenarları için banket doldurma ve düzeltme çalışmalarına başlamanız çok yerinde. Kolay gelsin.



Sn. Akay Cemal, kadim dostunuz TMT Mücahitler Derneği eski başkanlarından Halil Paşa’nın vefatı sizi de derinden üzmüş diye duyduk. Allah rahmet eylesin. Acaba anılarıyla ilgili bir kitap yapıldı mı?



