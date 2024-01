Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, sizin de dediğiniz gibi iletişim sektörü, mevcut izolasyon ve ambargolardan etkilenmeyecek tek sektör. Fakat yine de bu sektör dünyaya göre bize oldukça pahalı.



Sn. Dursun Oğuz, köylerimizde asfaltlama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı olarak aralıksız devam ediyorsunuz. Acaba ana yollarda asfaltlama çalışmaları ne zaman başlayacak? Zira anayollar adeta köstebek yuvasına dönmüş durumda.



Sn. Hüseyin Çavuş, Tarım Bakanlığı olarak sizin uhdenizde olan et, süt, yumurta, sebze ve meyve gibi temel besin maddelerinin fiyatları her gün zamlanıyor. Bu zamların önüne geçmek için Bakanlık olarak bir çalışma yapmanız şart.



Sn. Dürdane Acı, Karayolları Dairesi olarak gerek şehirler arası yollardaki aydınlatma lambaları gerekse kavşaklardaki aydınlatmalar için belediyelerle birlikte çalışma yaparak yolları aydınlatma çalışmalarınız takdir topluyor. Bizden iletmesi.



Sn. Bülent Bebek, Beyarmudu Belediyesi olarak, size bağlı köylerde gerek alt yapı çalışmaları gerekse yeni yatırımlarla bölge halkının takdirini almaya başlamışsınız. Allah kolaylık versin.



Sn. Ceyhun Kırok, Alagadi Çevre Koruma Alanı bölgesindeki reklam tabelalarını kaldırtmanız çok yerinde bir karar. Doğal güzelliklere ve doğal yaşama zarar veren her şeye gecikmeden müdahale şart.