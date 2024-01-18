Bozkurt ailesi çınarını kaybetti

Mesarya bölgesini büyük köylerinden olan Yıldırım köyü bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Celyalı olan Yıldırım köyü sakinlerinden Bozkurt ailesinin çınarı, sevilen sima Süleyman Bozkurt bugün sabah vefat etti.

Bozkurt'un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Süleyman Bozkurt'un cenazesi bugün Yıldırım köy camisinde kılınacak öğle namazı sonrasında cenaze namazına müteakip Yıldırım Mezarlığı'na defnedilecek.

