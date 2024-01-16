Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, sağ elinizde bir bant sarılıydı. Hayırdır, birilerine kızarak elinizi mi kırdınız? Geçmiş olsun diyelim. Umarız ciddi bir şey yoktur.



Sn. Fikri Ataoğlu, sosyal medyada dolaşan söylemlere karşın hükümet ortaklarınızdan Erhan Arıklı ile herhangi bir çatışmanız olmadığı dünkü Anıttepe töreni sonunda yaptığınız sohbette anlaşıldı.



Sn. Hüseyin Çavuş, çiftçi bu yıl yine yağmurlar şu ana kadar özellikle orta Mesarya bölgesinde beklentilerin çok altında. Bu nedenle hayvancılar şimdiden sıkıntı yaşamaya başlamış. Bizce Bakanlık olarak hayvancı için çözüm arayışlarına başlamanızda fayda var.



Sn. Mehmet Harmancı, dün Anıttepe’de yapılan törende partiniz adına mı orada hazırdınız yoksa Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı olarak mı oradaydınız?



Sn. Ertuğrul Hasipoğlu, anılarınızı Deniz Gürgöze’nin kaleme aldığı ‘Anılarıyla Ertuğrul Hasipoğlu’ kitabı çok yakında okuyucuyla buluşuyormuş. Hayırlısı olsun. Herhalde oldukça renkli geçen siyasi yaşamınızdan bir kesit okuyacağız.



Sn. Murat Şenkul, Girne Belediyesi olarak özellikle tarihi Girne Çarşısı ve kordonboyunu tamamen yayalaştırmak için bazı yolları trafiğe kapatacak olmanız çok güzel. Ama inşallah bu uygulama trafiği daha fazla karmaşıklaştırmaz.

