banner913
banner932
Özersay’dan Arıklı ve Meclis Başkanlığı aleyhinde suç duyurusu
Özersay’dan Arıklı ve Meclis Başkanlığı aleyhinde suç duyurusu
9 0
Gençlik Dairesi, İzcilik Federasyonu izcileri ile birlikte Denktaş ve Küçük için anma töreni düzenledi
Gençlik Dairesi, İzcilik Federasyonu izcileri ile birlikte Denktaş ve Küçük için anma töreni düzenledi
21 0
 
Dem’s Cons. Çanakkale’de kamp neşeli başladı
Dem’s Cons. Çanakkale’de kamp neşeli başladı
26 0
Trafik denetimi.. 359 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi
Trafik denetimi.. 359 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi
16 0
Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı andı
Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı andı
19 0
Lefkoşa - Girne Anayolu'nda trafik kazası...
Lefkoşa - Girne Anayolu'nda trafik kazası...
76 0
Kıbrıs savaşın göbeğinde
Kıbrıs savaşın göbeğinde
40 0
banner996
banner985

Mesajınız var

banner989

banner974
Mesajınız var
banner971
Sn. Ünal Üstel, sağ elinizde bir bant sarılıydı. Hayırdır, birilerine kızarak elinizi mi kırdınız? Geçmiş olsun diyelim. Umarız ciddi bir şey yoktur.
 
Sn. Fikri Ataoğlu, sosyal medyada dolaşan söylemlere karşın hükümet ortaklarınızdan Erhan Arıklı ile herhangi bir çatışmanız olmadığı dünkü Anıttepe töreni sonunda yaptığınız sohbette anlaşıldı.
 
Sn. Hüseyin Çavuş, çiftçi bu yıl yine yağmurlar şu ana kadar özellikle orta Mesarya bölgesinde beklentilerin çok altında. Bu nedenle hayvancılar şimdiden sıkıntı yaşamaya başlamış. Bizce Bakanlık olarak hayvancı için çözüm arayışlarına başlamanızda fayda var.
 
Sn. Mehmet Harmancı, dün Anıttepe’de yapılan törende partiniz adına mı orada hazırdınız yoksa Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı olarak mı oradaydınız?
 
Sn. Ertuğrul Hasipoğlu, anılarınızı Deniz Gürgöze’nin kaleme aldığı ‘Anılarıyla Ertuğrul Hasipoğlu’ kitabı çok yakında okuyucuyla buluşuyormuş. Hayırlısı olsun. Herhalde oldukça renkli geçen siyasi yaşamınızdan bir kesit okuyacağız.
 
Sn. Murat Şenkul, Girne Belediyesi olarak özellikle tarihi Girne Çarşısı ve kordonboyunu tamamen yayalaştırmak için bazı yolları trafiğe kapatacak olmanız çok güzel. Ama inşallah bu uygulama trafiği daha fazla karmaşıklaştırmaz.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.