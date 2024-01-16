Tüp gaz bugünden itibaren 10 TL indirimle 380 TL’den satılıyor

On kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı bugünden itibaren 10 TL indirimle 380 TL oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan ve bugün yürürlüğe giren Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emirnamesi ile tüp gaz fiyatlarında düzenlemeye gidildi.

Tüp gaz, 14 Aralık’ta 15 TL zamla 390 TL olmuştu.

