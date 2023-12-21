Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, dün hem İskele bölgesinde hem de Mesarya bölgesinde açılışlarını yaptığınız tarım ve hayvancılık alanındaki yatırımlar oldukça önemli işler. Bu arada daha önce hiç traktör kullanmış mıydınız?





Sn. Hüseyin Çavuş, Devlet üretme Çiftliğindeki sağlıklı ve kaliteli, tohumluk ve yemlik silaj üretimi yapılması hedeflenen “Tohumluk ve Yem Bitkisi Üretim Projesi”ni hayata geçirerek tarımsal üretimde önemli bir adım atıldı. Hayırlısı olsun.





Sn. Özdemir Berova, 2023 yılı geride kalmaya az bir zaman kalırken, ekonomide durum ne? Üretimin geleceğe güç kattığını dile getirdiniz. Acaba ülkemizde üretim ne durumda?





Sn. Ali Kamacıoğlu, Sanayi Odası olarak hükümetin dışa açılım adımları ile ilgili ne düşünüyordunuz? Sizce dışa açılım süreci hızlı ilerlerse üretim sektörü buna ayak uydurabilecek kapasite ve kaliteye ulaşır mı dersiniz?





Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi hudutları içindeki Vadili köyünün köprü yapım çalışması, drenaj ve kaldırım çalışması ile genel köy içi temizlik çalışmaları eş zamanlı sürdürüyormuşsunuz. İnşallah bu çalışmalar takdir edilir.





Sn. Turgut Akçın, narenciyede bu yıl rekolte nasıl? Yaz boyunca yaşanan sıcak havalar ve Akdeniz meyve sineği acaba narenciye rekoltesini etkiledi mi? Yoksa üretim var ama tüketim yok mu diyorsunuz?

