banner913
banner932
YDÜ, en iyi iki vakıf üniversitesinden biri oldu
YDÜ, en iyi iki vakıf üniversitesinden biri oldu
89 0
Unutmadık, unutmayacağız
Unutmadık, unutmayacağız
30 0
 
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nden 21 Aralık mesajı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nden 21 Aralık mesajı
11 0
Memur-Sen, Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Memur-Sen, Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
12 0
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası yarın başlıyor
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası yarın başlıyor
12 0
Denizde başarılı tatbikat
Denizde başarılı tatbikat
15 0
Kızlarda Erenköy Lisesi, Erkeklerde GMTMK şampiyon
Kızlarda Erenköy Lisesi, Erkeklerde GMTMK şampiyon
24 0
banner996
banner985

Tır çevre yolunda devrildi.. 1 yaralı

banner989

Lefkoşa'da kuzey çevre yolunda kavşağa süratli giren tır devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

banner974
Tır çevre yolunda devrildi.. 1 yaralı
banner971


Polisin açıklamasına göre, Mehmet Bulut (E-39), SS 628 plakalı birleştirilmiş çekici tır aracıyla sanayi çemberine süratli ve dikkatsiz bir şekilde giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol içerinde sol yan kısmı üzerine devrildikten sonra sürüklenerek yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.