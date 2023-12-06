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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yasama ve denetim gündemiyle yarın saat 10.00’da toplanacak.
Meclis gündeminde; Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu Yasa Önerisi ile Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yönetim İlkeleri) (Değişiklik 2) Yasa Önerisi bulunuyor.
Meclis’in yarınki oturumunda milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek
 
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