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Bağımsızlık Yolu: “Her bölgeye sığınma evi”

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Bağımsızlık Yolu: “Her bölgeye sığınma evi”
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Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Sorumlusu Sevgül Uzkan, her bölgeye sığınma evi yapılması gerektiğini vurguladı.
 
Bağımsızlık Yolundan verilen bilgiye göre, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle filim gösteriminin de yer aldığı etkinlik düzenlendi.
 
Film gösterimden önce Parti Mağusa Bölge Sorumlusu Sevgül Uzkan, ülkede kadına karşı şiddetin arttığını, her bölgede sığınma evi yapılmasının şart olduğunu ve bu talep doğrultusunda mücadele ettiklerini söyledi.
 
Etkinlikte fikir alışverişi de yapıldı. Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Lokalindeki etkinlikte Daima Lilya (Lilya 4-ever) filmi gösterildi.
 
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