Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, 2024 yılından hem ekonomide hem de spor yeni bir dönem yaşanacağını ve spora önemli bir kaynak ayrıldığını söylediniz. Umarız dediğiniz gibi ekonomimiz canlanır ve her alanda atılım yapılır.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, bugün temel atma töreni yapılacak olan Muharrem Döveç Ortaokulu'nun da tamamlanmasıyla ülkemizde var olan okul sayısı kaç olacak? Herhalde bunun gibi her bölgeye birer okul daha yapılması gerek.



Sn. Olgun Amcaoğlu, dünya piyasalarında brent petrol fiyatı 80 Dolar altına indi. Bizde bu inişe rağmen akaryakıtta bir indirim söz konusu değil herhalde.



Sn. Hüseyin Cahitoğlu, ülkemiz sporunda tesisleşme adına 2024 yılının bir patlama yılı olacağını söylediniz. Umarız bu yapılacak tesisler tüm spor dallarına hizmet edebilecek tesisler olur. Zira nüfus arttıkça tesis ihtiyacı daha da artmakta.



Sn. Celal Bayar, Milli Mücadele Müzesi olarak bilinen ve yeniden restore edilerek hizmete açılan bu burcun Kıbrıs Türkü’nün varoluşunun önemli simgesi olduğunu belirttiniz. Burayı Musalla Burcu ismiyle bilen herhalde çok az insan var.



Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak 2024 yılı bütçenizi oluşturmuş olsanız gerek. Acaba belediye olarak bölgeye yeni bir kültür sanat merkezi kazandırma adına bir proje gündeminizde var mı?

