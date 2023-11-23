Mersin'de KKTC'nin kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla konser verildi

Mersin'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla konser düzenlendi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Opera ve Balesi işbirliğiyle Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde verilen konser, beğeni topladı.

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkleri olarak yılmadıklarını dile getirerek, "Ana vatan Türkiye ile omuz omuza mücadelemizi sürdürdük ve çeşitli aşamalar neticesinde bundan tam 40 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsız bir devlet olarak kurduk. Daha nice 40 yıllara, yüz yıllara ulaşmak dileğiyle." diye konuştu.

Orkestra şefliğini Ali Hoca'nın yaptığı konserde, solistler Sermin Dikmen Töre, Tuğrul Enver Töre, Arda Aktar sahne aldı. Sanatçılara MDOB Orkestrası eşlik etti.

Etkinliğe, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile vatandaşlar katıldı.