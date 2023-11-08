Mesajınız var

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Sn. Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak Hane Halkı Bütçe Anketi’nde ortaya çıkan sonuçlara göre ‘nüfusun yüzde 14 civarında yoksulluk sınırının altında’ yaşıyor. Bu rakamı nasıl değerlendirmek gerek?
 
 
Sn. Fikri Ataoğlu, Londra Turizm Fuarı’nda KKTC standına ilgilinin çok iyi olduğu bildiriliyor. Anlaşılan 2024 ve 2025 yılları için turizm alanında bir yabancı turist akını başlayacak. Kolay gelsin.
 
 
Sn. Özdemir Berova, KTAMS’ın açıkladığı rakamlara göre ülkedeki açlık sınır bir asgari ücretin 1,722 TL üzerinde. Yani asgari ücretli bir kişinin ailesine bakması için borçlanması gerek. Bu durum ne kadar daha sürecek dersiniz?
 
Sn. Mehmet Nizam, Polis Genel Müdürlüğü tarımsal araçların trafiğe çıkış saatlerine bir düzenleme getirmiş. Bu konuda Çiftçiler Birliği üyelerini bilgilendirmeniz şart.
 
Sn. Koral Bozkurt, Aksa Süper Lig’de bu hafta oynanacak olan Mağusa derbisinde takımınız MTG ile Y. Dumlupınar maçının geliri ‘Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacakmış. İki kulübü de bu duyarlılıklarından dolayı kutluyoruz.
 
Sn. Katip Demir, Yeniboğaziçi sınırları içindeki çöplük alanların tellenmesi ile ilgili çalışmalarınız sözde kalmış diye şikayetler geliyor. Bu çöplük alanların yakılması nedeniyle bölgedeki vatandaşlar adeta zehir solumaktan dolayı isyan ediyormuş.
 
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