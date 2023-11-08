Medya Etik Kurulu’nda görev değişikliği

Medya Etik Kurulu’nda görev değişikliğine gidildi. Medya Etik Kurulu’nda görevinden ayrılan Muazzez Seldağ’ın yerine Efdal Keser atandı.
Medya Etik Kurulu’ndan verilen bilgiye göre, Kurul, son toplantısında katkıları nedeniyle Muazzez Seldağ’a teşekkür edilmesi kararı aldı.
Görev değişikliğinin ardından Medya Etik Kurulu, Bekir Azgın başkanlığında, Perihan Aziz, Efdal Keser, Aysu Basri Akter, Özen Çatal, Engin Aluç ve Berke Ada’dan oluşuyor.
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