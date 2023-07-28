KKTC Alevi Kültür Merkezi, Pazar günü “Aşure Lokması” etkinliği düzenleyecek.



KKTC Alevi Kültür Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Temmuz Pazar günü Cemevi ve Kültür Kompleksi’nde yer alacak etkinlik saat 19.30’da başlayacak.



Türkiye’den gelecek Pir Hasan Kılavuz’un önderlik edeceği etkinlikte, Zakir Süleyman Şaşkara ve Grup Ezman sahne alarak deyişler söyleyecek.



Açıklamada, Aşure Lokması’nın Alevi öğreti inancında önemli bir yere sahip olduğu ifade edilerek, 12 günlük Yas-ı Matem orucu bittikten sonra Kerbelâ ve diğer bütün şehitler için yapılıp pay edilmekte olduğunun altı çizildi.



“Aşure Lokması” etkinliğinin her yıl geleneksel olarak Cemevi ve Kültür Kompleksi’nde yapıldığı hatırlatılan açıklamada, tüm halkın, siyasilerin, sendikaların, sivil toplum örgütlerinin etkinliğe davetli olduğu da belirtildi.

