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Cumhurbaşkanı Tatar sancak devir teslim törenine katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1'inci Piyade Alay Komutanlığı'nda düzenlenen sancak devir teslim törenine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Tatar sancak devir teslim törenine katıldı
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 1'inci Piyade Alay Komutanlığı'nda dün düzenlenen sancak devir teslim törenine katıldı.

Törende, 1. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Mert Önen, görevini Piyade Albay Ahmet Tevfik Aval'a devretti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görevi devreden Piyade Albay Mert Önen’e 1. Piyade Alay Komutanı olarak verdiği hizmetleri anısına plaket verdi.

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