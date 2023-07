20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı resmi kutlamaları bugün başlıyor

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Barış Harekâtı’nın 49’uncu yıl dönümünde tören ve etkinliklerle kutlanıyor TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Ercan Havalimanı’nın açılışına, Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki Tören ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Geçit Töreni’ne katılacak Bugün Solo Türk gösteri yapacak; Şafak Nöbeti Çıkarma Plajı'nda tutulacak...

Kıbrıs Türkü'nü özgürlüğe ve güvenliğe kavuşturan Barış Harekâtı’nın 49’uncu yıl dönümünde, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı", tören ve etkinliklerle kutlanıyor.Yarın öğle saatlerinde adaya gelmesi beklenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Ercan Havalimanı’nın açılışına, Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki Tören ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Geçit Töreni’ne katılacak. Öte yandan, 20 Temmuz nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nden konuk heyetler de ülkede bulunuyor.Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı'nın duyurduğu programa göre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama programı, bugün saat 12.00’de 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BRT’den yapacağı konuşmayla başlayacak.-Solo Türk ve Şafak Nöbeti bugünKutlamalar çerçevesinde bu yıl da her yıl olduğu gibi, Solo Türk gösterisi yapılacak ve Şafak Nöbeti tutulacak.Solo Türk gösterisi bugün saat 19.00’da Girne’deki Atatürk Anıtı önünde yer alacak.Alsancak’taki Yavuz Çıkarma Plajı’nda ise saat 22.00 itibarıyla Şafak Nöbeti tutulacak.- Bugünkü törenler20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle ilk tören, bugün Boğaz Şehitliği’nde saat 17.30’da başlayacak.Protokol sırasına göre çelenklerin Şehitliğe sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek. Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla sona erecek.Bu törenin ardından saat 18.00'de Dr. Fazıl Küçük Anıtı önündeki tören başlayacak.Törende, Anıt’a çelenkler sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak ve Anıt Özel Defteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından imzalanacak.Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’ndaki tören ise saat 18.30’da yapılacak.Törende, Anıt’a çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunarak bayraklar göndere çekilecek ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Anıt Özel Defteri imzalanacak.Meclis Başkanı Zorlu Töre, bu akşam saat 20.00'de konuk heyetler onuruna 20 Temmuz resepsiyonu verecek. Resepsiyon Girne The Door'da (Clony Otel karşısı) yer alacak.-20 Temmuz’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören yapılacak20 Temmuz Perşembe günü saat 17.45’te Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek.Tören, çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak.Anıt Özel Defteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasıyla tören tamamlanacak.-Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Geçit Töreni’nde Tatar ve Erdoğan konuşma yapacakLefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Resmigeçit Töreni ise yarın saat 18.00’de başlayacak.İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla başlayacak tören, Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edilmesiyle devam edecek.Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı konuşmaların ardından halk dansları gösterisi ve resmigeçitle sona erecek.-Lefkoşa Şehitler AnıtıBunun yanında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde de tören yapılacak. Yarın saat 09.00’da çelenklerin Şehitler Anıtı’na konulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek.Tören, Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanmasıyla sona erecek.- Cumhurbaşkanlığı resepsiyon düzenleyecekCumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Eşi Sibel Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resepsiyonu düzenleyecek. Resepsiyon, yarın saat 20.00’de Concorde Tower’de yer alacak.20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, ilçelerde ve diğer bazı yerleşim yerlerinde de törenler ve etkinliklerle kutlanacak.-Gazimağusa’daki tören20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda Gazimağusa’da iki ayrı tören düzenlenecek.İlk tören Zafer Anıtı önünde saat 09.00’da yapılacak. Anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı’nın ardından tören tamamlanacak.İkinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 09.30’da kaymakam, komutan ve belediye başkanının askeri birlikler ve halkın bayramını kutlamasıyla başlayacak. Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalar ve şiirlerle devam edecek. Tören, müzik dinletisi ve halk dansları gösterilerinin ardından tören geçişiyle sona erecek.-Girne… Yavuz Çıkarma Plajı’nda denize çelenkler bırakılacak20 Temmuz Barış Harekatı’nın 49’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Girne’de de iki ayrı tören düzenlenecek.İlk tören saat 08.00’de Yavuz Çıkarma Plajı’nda yer alacak.Törende, protokol sırasına göre denize çelenkler bırakılacak, Kıbrıs Türk Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu tarafından adaya bayrak çıkarılacak ve 21 pare top atışı yapılacak.Saygı marşı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından meşaleler yakılacak, adadaki meşaleden alınan ateş karaya çıkarılacak ve meşale Lefkoşa’ya götürülmek üzere öğrenciler tarafından teslim alınacak.Karaoğlanoğlu Şehitliği’nin ziyaret edilerek şehit kabirlerine çiçek bırakılmasıyla ilk tören sona erecek.Girne Atatürk Anıtı önündeki tören ise 17.00’de başlayacak.Törende, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından askeri birlikler ve halkın bayramı kutlanacak. Tören, konuşmalar, şiirler ve resmigeçitle son bulacak.-GüzelyurtGün dolayısıyla Güzelyurt’ta iki ayrı tören düzenlenecek.Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önündeki tören saat 11.00’de protokol sırasında göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak; saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle tören sona erecek.Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından Müze önündeki tören saat 11.15’te başlayacak.Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiir okunmasının ardından yapılacak resmigeçitle tören sona erecek.-İskeleİskele’deki tören Ecevit Meydanı’nda saat 09.00’da başlayacak. Törende, anıta çelenklerin sunulması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunacak; tören birlikleriyle halkın bayramı kutlanacak. Tören, konuşmalar, şiirler, halk dansları gösterisi ve tören geçişi ile tamamlanacak.-Lefke20 Temmuz'da Lefke'de iki tören yapılacak. İlk tören 08.30'da Lefke Şehitliği'nde; ikinci tören 09.00'da Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Her iki törende de çelenkler sunulacak saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.Şehitlikteki törende Özel Defter imzalanacak ve din görevlisi, şehitler için dua okuyacak.Atatürk Anıtı önündeki törende ise tören birlikleri denetlenecek, konuşmalar yapılacak, şiir okunacak. Buradaki tören, geçit töreni ile tamamlanacak.-GeçitkaleGeçitkale’deki tören saat 09.00’da Kasaba Meydanı’nda yer alacak.Anıta protokol sırasına göre çelenklerin konulacağı tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam edecek. Tören, şiirlerin okunmasıyla sona erecek.-MehmetçikMehmetçik Atatürk Anıtı önündeki tören de saat 09.00’da başlayacak.Protokol sırasına göre çelenklerin anıta konmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiir okunmasıyla tamamlanacak.-Akdoğan20 Temmuz'da Akdoğan’da Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek tören ise saat 09.00’da başlayacak.Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek; günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiir okunması ve halk dansları gösterisiyle sona erecek.-Etkinlikler20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle Kıbrıs Türk Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu tarafından organize edilen Aydıncık Barış ve Özgürlük Rallisi bugün yapılacak.BRTK Merkez Binası’nda ise bugün saat 11.00 itibarıyla “Bayrak’ta Sulh Sergisi” ziyaret edilebilecek.Tekvando Federasyonu tarafından ise Girne’de bulunan Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yarın Judo-Karate-Budo müsabakaları yapılacak. Müsabakalar saat 18.00’de başlayacak.- Perşembe günü Anıt Helikopter’in açılışı yapılacakAlsancak Yavuz Çıkarma Plajı’nda 20 Temmuz Perşembe günü Anıt Helikopter’in açılış töreni de yapılacak.- Kitap tanıtımı ve imza günüCuma günü ise Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Dermeği tarafından Ülkü Alemdar tarafından yazılan “Zümrüdü Anka Yolunda” kitabının tanıtımı ve imza günü yapılacak. Etkinlik Büyük Han’da saat 19.00’da başlayacak.