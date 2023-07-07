Mesajınız var

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Sn. Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Gutteres’in, liderlerin yeni bir görüşme yapması için olumlu olduğu açıklandı. Size bu konuda bir talep geldi mi? Yoksa daha bunun için sadece nabız mı yoklanıyor dersiniz?
 
Sn. Ünal Üstel, partiniz içinde kazan kaynamaya başlamış. Ara seçim akabinde bayramın gelmesiyle durulan partideki hareketliliğin yeniden arttığı iddiaları var. Bu konuda siz ne diyorsunuz?
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, dünya piyasalarında petrol fiyatlarında pek önemli bir artış olmamasına karşın son üç hafta da üçüncü kez akaryakıta zam gelmesinin sebebi nedir? Döviz kurlarındaki yükseliş demeyin lütfen.
 
Sn. Dursun Oğuz, çiftçilerin hasat ettikleri buğdayı TÜK ambarlarına teslimde büyük zorluklar yaşadıkları bildiriliyor. Özellikle nem konusunda çok stres yaşayan çiftçiler varmış. Bu konuya bir eğilmenizde fayda var.
 
Sn. Hamit Bakırcı, Dipkarpaz’ın eşsiz güzelliklerini gören birçok yabancının hayranlıklarını dile getirdiği bildiriliyor. Ancak bu bölgeye büyük yatırımcı ilgisinin arttığı da gelen bilgiler arasında. İnşallah İskele bölgesi gibi olmaz.
 
Sn. Ahmet Gençosman, Yenicami Kulübü başkanlığınız hayırlısı olsun. İlk iş olarak kulübün içinden gelen ve alt yapınıza önemli işler yapan Emre Perçinci’yi takımın başına getirmeniz çok yerinde oldu. Ama kadronuzu korumanızda fayda var.
 
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