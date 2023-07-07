23. Kültür ve Sanat Günleri bugün sona eriyor

Lefkoşa Folklor Derneği’nin (Folk-Der) dün başlayan 23'üncü Kültür ve Sanat Günleri bugün sona eriyor.

Folk-Der’den yapılan açıklamaya göre, bu akşam Folk-Der Büyük Ekibi, Yetişkin ve Çiftetelli ekipleriyle HASDER, Akare ve Tufad sahne alacak.Dernek binasında yapılacak etkinlik 20.00’da başlayacak. Etkinlikte, geleneksel Kıbrıs lezzetleri standlarda satışa sunulacak.Dün başlayan kültür sanat günlerinin ilk akşamında Folk-Der Dillirga, Feslikan, Yetişkin ve Çiftetelli ekipleri yanı sıra misafir gruplardan Dancebase, Gençlik Merkezi, GÖÇTAŞ ve Nejla Egemen ve Orkestrası sahne aldı.