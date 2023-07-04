Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, sessiz sedasız bir şekilde siz de İngiltere’ye giderek Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katılarak oradaki Kıbrıs Türklerle bir araya gelmişsiniz. Oradaki Kıbrıslı Türklerin sizden isteği var mıydı?



Sn. Ziya Öztürkler, 2023 yılı başından itibaren ülkeye gelerek, burada taşınmaz mal satın alan yapancı sayısı hakkında acaba bir bilginiz var mı? Zira ülkede yerli halktan çok yabancı görür olduk.



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in ısrarla, AB’yi müzakere sürecine dahil etme çabasının nedeni ne olabilir?





Sn. Mehmet Avcı, dün sabahın ilk saatlerinde yaşanan kaza ile kaybedilen 4 can ülkemizde yolların bir kez daha ne kadar güvenliksiz olduğunu ortaya koymuştur. Bu arada araçlardan bir tanesinin paramparça olmasının sebebi ne?





Sn. Süleyman Rebge, merhum voleybolcu ve antrenör Osman Çetintaş anısında yapılan plaj voleybolu turnuvasında canla başla çalışarak turnuvanın en iyi şekilde yapılmasını sağlamışsınız. Umarız bundan sonraki yıllarda daha da iyi bir organizasyonla devam edecektir.



Sn. Ahmet Latif, belediye başkanlığınız döneminde spor yapmayı da ihmal etmeyenlerden biri de sizmişsiniz. Özellikle sabah sporunuzu salonda yapıyormuşsunuz. Allah kolaylık versin.

