Girne’de trafik kazası

32 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Girne’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü 32 yaşındaki Uğur Aydın ağır yaralandı.





Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, kaza dün akşam 22.00 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kimliği meçhul sürücü yönetimindeki UY 021 plakalı salon aracın dikkatsizce sağ şeride geçerek U dönüşü yapmaya çalıştığı sırada arkasından gelen Uğur Aydın (E-32) yönetimindeki HT 923 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Uğur Aydın ağır yaralandı.

Kaza sonucu yaralanan Aydın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Girne Dr. Suat Günsel Üniversite Hastanesi’ne sevk edilerek beyin kanaması teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, UY 021 plakalı araç sürücüsünün İbrahim Bıçakçı (E-26) olduğu tespit edilerek, tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

