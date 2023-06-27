Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Pazar günü yapılan seçimlere katılım oranının % 30’lara bile ulaşamamasının sebebi sizce nedir? Vatandaş sandığa gitmeyerek acaba ne mesajı verdi?



Sn. Ünal Üstel, parti olarak 25 milletvekili hedefinize ulaşamayarak, yapmayı planladığınız değişiklikleri rafa kaldırdınız herhalde. Bu arada partiniz içinden bazı isimlerin Sami Özuslu’ya destek vermesi konusunda ne yapacağınız merakla bekleniyor.



Sn. Alişan Şan, Türkiye’de Merkez Bankası’nın faiz artırımına karşın dövizin yükselişinin ülkemiz için olumsuz etkileri ne olacak? Dövizin yükselişinin iş dünyasına ve piyasaya etkilerini azaltmak için ne yapılıyor?



Sn. Fikri Ataoğlu, ara seçim sonuçlarına baktığımız zaman son genel seçimlerde partinizin aldığı oy oranında küçük de olsa bir azalma olduğu görülüyor. Bu düşüşün sebebi ne?



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, UBP’nin kalesi olarak görülen Lefkoşa’nın eski gücünde olmadığı görülüyor. Zira Ali Başman’ın en zayıf gittiği bölgenin Lefkoşa olduğu sonuçlardan görülüyor.



Sn. Sami Özuslu, milletvekilliğiniz hayırlısı olsun. Umarız bundan sonraki dönemde ekranlarda olduğu gibi bir vekil olarak Meclis kürsüsünde de vatandaşın sesi olmayı sürdürürsünüz.

