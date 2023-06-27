Uzun süren yorgunluk hastalık habercisi olabilir!

“UZUN SÜRE YORGUNSANIZ, UZMAN DOKTORA GÖRÜNÜN”

Herkesin belirli dönemlerde kendisini yorgun hissettiğine dikkat çeken Dr. Sakina Gahramanova, “Bazen yataktan kalkmayacak kadar yorgun hisseder, sürekli uyumak da isteyebilirsiniz. Genellikle iyi bir gece uykusundan sonra çoğu insan kendini yenilenmiş ve yeni bir güne hazır hisseder. Hastalar bazen yorgunluğu günlük aktivitelerini sürdürme kapasitesinde azalma, kas ve eklem ağrıları, konsantrasyonda azalma zihinsel yorgunluk, baş dönmesi, bayılma hissi olarak da tarif edebilirler. Ancak bu süre uzarsa, kendinizi haftalarca, aylarca yorgun hissetmeye devam ederseniz, doktorunuzu görme vaktiniz gelmiş demektir” ifadelerini kullandı.

“YORGUNLUK CİDDİ HASTALIK BELİRTİSİ OLABİLİR”

Dr. Gahramanova, kronik yorgunluğun altında yatan nedenlerinin pek çok farklı hastalıktan kaynaklanabileceğini dile getirdi. Stres, kaygı gibi problemlerin, kişilerde yorgunluk düzeyinin artmasına neden olduğunu söyleyen Dr. Gahramanova; yorgunluğun tek başına hastalık olmadığını, tıbbi sorunlar, tedaviler ve kişisel alışkanlıkların yorgunluğa katkıda bulunabileceğini söyledi. Kronik yorgunluğun altında yatan nedenlerin bulunabilmesi için detaylı fiziki muayenenin şart olduğuna dikkat çeken Dr. Gahramanova; “Kronik yorgunluğun altta yatan nedenini bulmak için detaylı bir öykü ve fizik muayene, temel laboratuvar çalışmaları ve güncellenmiş kanser tarama müdahalelerini içerir. 50 yaş ve üzerindeki hastalar kolonoskopi veya kabul edilebilir başka bir yöntemle kolon kanseri açısından taranmalıdır; 55 ila 74 yaşları arasındaki ve 30 paket/yıl sigara içme öyküsü olan hastalarda akciğerlere yıllık düşük doz bilgisayarlı tomografi (BT) taraması yapılmalıdır; 40 yaş üstü kadınlar ise son 1-2 yıl içinde yapılmadıysa mamografi ile meme kanseri taraması yapılmalıdır” dedi.