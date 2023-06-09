Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis, sizinle sosyal içerikli bir buluşma gerçekleştirme istemesine karşın olumlu dönüş almadığını söylüyor. Bunun doğruluk payı nedir? Bu konuda kamuoyunu aydınlatın lütfen.





Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak dövizdeki artışın piyasalara etkisini göz önünde bulundurarak bazı vergilerde indirime gitmenizde fayda olacak. Zira dövizle alınan birçok ürünün fiyatı şimdiden artmış durumda.





Sn. Olgun Amcaoğlu, eski bir Maliye Bakanı olarak Türkiye’de yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uyguladığı para politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Herhalde Haziran ayı faiz toplantısında önemli bir faiz artışı yapılacaktır.



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Fenerbahçe’nin bir sezonu daha şampiyon olamadan kapatması nedeniyle ağzınızı bıçak açmıyormuş. Federasyon Kupası’nı da kazanamaz iseniz acaba başkan Ali Koç istifa eder mi? Bekleyip görelim.



Sn. Fatma Çimen Tuğlu, Mehmetçik – Büyükkonuk Belediyesi bünyesinde bulunan Yedikonuk Yudi Plajı’nın yeniden düzenlenerek halka hizmete açılması için kolları sıvamışsınız. Kolay gelsin.



Sn. Hüseyin Cantürk, geçtiğimiz haftalarda Masterler takımı ile gittiğiniz Antalya’da kaldığınız tesislerin sahaları nasıldı? Ülkemizdeki otellerin böyle tesis yapma şansı yok mu?

