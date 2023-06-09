Akaryakıt fiyatlarına zam

Akaryakıt fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olacak şekilde zam yapıldı. Yapılan zamla, 95 oktan benzin 20,55 TL’den 21,97 TL’ye, 98 oktan benzin 20,87 TL’den 22,32 TL’ye, Euro Dizel 19,02 TL’den 20,64 TL’ye ve gaz yağı 18,57 TL’den 20,06 TL’ye yükseldi.

Böylece 95 oktan benzine litre başı 1,42 TL, 98 oktan benzine litre başı 1,45 TL , Euro Diesel’e litre başı 1,62 TL, gazyağına ise litre başı1,49 TL zam yapılmış oldu.

