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Kış sezonu güzellik trendi: Muhteşem Kadife Tırnaklar
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Haspolat’ta özel gün yaşandı
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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
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Sn. Ersin Tatar, dün sabah yürüyüşünüz sırasında köpeğiniz Şiva’nın bulduğu gavcar mantarlarını ne yaptınız? Kurtlu olup olmadığına bakıp topladınız herhalde.
 
 
Sn. Ünal Üstel, ülkedeki birçok yolun tamir beklediği yağan yağmurlar sonrasında ortaya çıkmaya devam ediyor. Dikmen – Haspolat arası yolun yeniden yapımına başlanmış olması güzel ancak, esas yoğun kullanılan ana yollarda tamirat şart.
 
 
Sn. Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak KKTC’de yaşanan toplumsal sorunların ele alınıp incelenmesi için araştırma programı başlatılması çok yerinde bir çalışma. İnşallah bu programın sonuçları topluma fayda getirecek adımlar atılmasını sağlar.
 
Sn. Fikri Ataoğlu, OTEM’in son 1 yıldır yeniden canlanması sonrasında ülkemizdeki otellerin ihtiyaçlarını karşılayacak personeller yetiştirilmeye başlanıyor. Umarız otellerde bundan faydalanarak ülke ekonomisine katkı yaparlar.
 
 
Sn. Cemal Redif, Cypruvex olarak bu yıl narenciye ürünlerinin daha erken hasat edilmesi için yerli işgücünden yararlanmak istediğiniz için bölge halkına çağrı yapmışsınız. Kolay gelsin.
 
 
Sn. Halil Kasım, Salı günü bölgenizde yaşanan şiddetli sağanak yağışlar sonucu oluşan sel sonrası bölgede en fazla etkilenen köy olan Ulukışla’da incelemelerde bulunmuşsunuz. Bu size önemli oy kazandıracak bir olay oldu. 
 
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