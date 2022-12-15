Kilo vermem durdu!

Gerçekten böyle mi? Böyle bir durum varsa ne yapmalıyız? Bu hafta sağlık köşemizde sizlerle.

Tam da bu durumda hiç pes etmeden yola devam etmelisiniz. Bence diyetlerin başarıya ulaşmasındaki en önemli basamaklardan biri de bu!

Süreci kabul et isyan etme, kabullen ve vücudunun stres mekanizmasını kontrol et. Ne kadar çok stres o kadar çok vücudun kortizol üretmesi demektir, kortizol vücutta yüksekse kilo verme işlemi durur !

Yediklerini, içtiklerini gözden geçir. Gerçekten beslenme programına uyuyor musun yoksa değiştirip miktarı artırıp azaltıyor musun gerçekten yeteri kadar yeşillik tüketiyor, su içiyor musun veya sana göre küçük ama sık sık kaçamaklar yapıyor musun?

Öğün saatlerini gözden geçir çok geç saatlerde mi yiyorsun veya gece kalorin öğlen yemeğinden daha mı fazla? Öğün saatlerini bir süreliğine değiştir açlık süresini (özellikle gece) bir süreliğine artırın.

Makro besin miktarlarını değiştir örneğin hiç karbonhidrat tüketmiyorsan 1-2 haftalığına beslenmene ekle sonrasında eski düzenine tekrardan dön…

Kan değerlerine baktırt, düşük D vitamini, B12, demir, ferritin gibi değerler yavaş çalışan bir metabolizmaya neden olur.

Buraya kadar spor yapmadan gelmişsen tam da DURMA noktasında spora/yürüyüşe veya direnç egzersizlerine başla, spor yapıyorsan şiddetini artırmayı dene.

Açlık diyetleri ve/veya aşırı sıkı kuralları yapma kendi arada bir özlediğin gıdalarla şımart.

En önemlisi sakinliğini koru, isyan etme, kabul et ve yolunu tekrar çiz, pes etme

Eğer; zaten veremiyorum oflayıp bıraktığınız anda bu düşünceyle kaybettiğiniz kilolarda geri geleceğini unutma!Sabret! Sağlıklı beslenmeye devam et tabii ki yapılacak bazı değişikliklerden de bahsedelim …Ama bil ki bu ‘DURMA’ sadece senin vücudunda yaşanmıyor herkesin takıldığı kilolar illa ki vardır.Ama UNUTMA vücudumuz çok akıllı bir bileşim ama bir çamaşır makinesi veya buzdolabı gibi hep aynı cevabı vermez. Çünkü bu yaşamın devam edebilmesi için vücudun kendini koruma mekanizmasıdır. Düşünsenize 1 ay içinde 10 kilo verdiğimizde aynı tekrarlayan 6 ay içinde hiç durmaksızın 60 kilo kaybetmen gerekecek! Bu durumda enerji depon, demir depon ve metabolizman yok olması demektir!Yani duraksamalar olacak ve olmalı da!Ama yine de kilo verme durmuşsa şunlara mutlaka daha da dikkat et!