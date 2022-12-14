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Apple'dan üçüncü parti uygulama adımı

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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple'ın iPhone ve iPad'lerde App Store'a alternatif uygulama mağazalarına izin vermeye hazırlandığı bildirildi

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Apple'dan üçüncü parti uygulama adımı
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Teknoloji devi Apple, iPhone ve iPad'lerde alternatif uygulama yüklemelerine izin vermeye hazırlanıyor.

Bloomberg News'in konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Apple kullanıcıları üçüncü taraf yazılımları App Store kullanmadan iPhone'larına ve iPad'lerine indirebilecekler.

Apple, iOS işletim sistemindeki uygulamalar aracılığıyla kullanıcılar tarafından yapılan ödemelerden yüzde 30 komisyon alıyor.

Apple'ın bu adımının Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek yılın sonlarına doğru çıkarması planlanan rekabet yasası kapsamında atıldığı öğrenilirken, şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. 

Öte yandan haber sonrası teknoloji şirketlerinin hisselerinde sert yükseliş kaydedildi. 

Apple'nın üçüncü parti uygulama mağazalarına belirli güvenlik standartlarına uymasını talep etmesi bekleniyor. Ayrıca şirket üçüncü parti uygulamalardan bir işletme bedeli de alabilir. 

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