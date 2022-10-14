Sn. Dursun Oğuz, çiftçilerin ekim hazırlığına başladığı bugünlerde Doğrudan Gelir Desteği avans ödemelerinin yapılması çok yerinde oldu. Ancak daha önce yazdığımız gibi çiftçiye en iyi katkı ucuz mazot sağlamak olacaktır.



Sn. Hasan Taçoy, ülkemiz nüfusunun 390 bin civarında olduğu açıklandı. Bu nüfusun neredeyse 5’te biri sigortalı olarak aktif çalışma hayatında bulunuyor. Sizce bu rakam doğru mu? Bu arada yabancı nüfus ne kadar tahmininizce?



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, koskoca Mağusa Devlet Hastanesi’nde tomografi cihazının çalışmaması için buradan hastalar Lefkoşa gönderiliyormuş. Sağlık Bakanlığı olarak bu konuda bir çalışma yapmanız şart. İnsanların kuruşa kurşun attığı bu dönemde Mağusa’dan Lefkoşa’ya gitmesi bile zor.



Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi için UBP adayı olarak açıklanmanız sonrasında bölgenizden adayların da isimleri çıkmaya başlamış. Ancak rakipsiz olduğunuz söyleniyor. Ama çalışmaya devam diyoruz.



Sn. Cem Dana, Gazimağusa’dan partiniz aday olarak Dr. Özcenk’i açıklaması sonrasında tepki koymuşsunuz. Anlaşılan o ki siz de bağımsız adaylığa hazırlanıyorsunuz. Kolay gelsin.



Sn. Asım Akansoy, CTP olarak son günlerde birçok yerde ocak örgütü açarak boy gösterisi yapıyorsunuz. Özellikle sizin genel sekreter olmanız sonrasında bu durum daha fazla görülüyor. Anlaşılan bu defa parti olarak tüm bölgelere damga vuracaksınız.

