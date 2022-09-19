Sn. Ünal Üstel, Kıb-Tek’te uzun süredir devam eden fahiş fiyatlarla akaryakıt alımları ile ilgili bir soruşturma başlatıp kurumu zarara uğratanları deşifre etmeniz şart oldu. Bunu yapanız halinde halkın gözünde büyük takdir toplayacaksınız…



Sn. Erhan Arıklı, Kıb-Tek’e çöreklenen çeteler ile ilgili ne biliyorsanız bize bunu polise aktararak bir an önce soruşturma başlatılmasını sağlamalısınız. Aksi takdirde bu durum bir süre daha sürecek gibi…



Sn. Hasan Taçoy, ülkede artan inşaatlarla birlikte kayıtlı çalışan sayısı da ayni oranda artıyor mu? Yoksa bu konuda yeterli bir veri elde yok mu? Bizce ülkede kaçak nüfusu kayıt altına almak için bir an önce bir nüfus sayımı yapılmalı…



Sn. Ziya Öztürkler, küçüklüğünüz Güzelyurt’taki Tren İstasyonu Müzesi’nin olduğu bölgede geçmiş. Acaba buralarda ilginç anılarınız var mı? Bu trenin içinde hiç kaybolmuş muydunuz?



Sn. Hasan Sertoğlu, geçtiğimiz günlerde oynanan Süper Kupa maçında Cumhurbaşkanı Tatar’la tribünde uzak oturmanıza karşın içeride ayni koltuğu paylaşmışsınız. Ancak kupa törenine Cumhurbaşkanının katılmaması aranızdaki buzların erimediğini gösterdi…



Sn. Olsan Oran, daha aday adayı olmanıza rağmen Geçitkale – Serdarlı Belediyesi için propaganda çalışmalarına başlamışsınız. Anlaşılan kendinize çok güveniyorsunuz…





