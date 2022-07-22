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Karayolları Dairesi’nden sürücülere duyuru

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Ercan-Yonca Kavşak ve Lefkoşa-Gazimağusa yolunda işaretleme çalışmaları başladı

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Karayolları Dairesi’nden sürücülere duyuru

 
Karayolları Dairesi, Ercan Havalimanı - Ercan Yonca Kavşağı ile Lefkoşa - Gazimağusa bölünmüş ana yolu güzergâhlarında, yatay ve düşey işaretleme çalışmalarına başlandığını açıkladı.
Açıklamada, bu güzergâhları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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